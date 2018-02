Convegno regionale sull’ictus cerebrale

È in programma per sabato 10 febbraio, a Milano, Palazzo Pirelli, un incontro tra operatori sanitari, caregiver, associazioni pazienti e rappresentanti di Regione Lombardia sulle problematiche assistenziali dell’Ictus Cerebrale a livello regionale.

Il convegno è promosso dall’Associazione per la lotta all’Ictus Cerebrale ( A.L.IC.e) Lombardia e dal network delle Stroke Unit regionali, con il patrocinio di Regione Lombardia .

L’evento si propone di fornire un aggiornamento su diversi aspetti dell’ictus (epidemiologia, terapia della fase acuta, terapie di prevenzione, complicanze a lungo termine) e di evidenziare i fabbisogni dei pazienti colpiti da ictus oltre ai modelli assistenziali che la Regione Lombardia ha messo in atto per fronteggiare questa patologia. Oltre a informazioni pratiche sugli aspetti organizzativi in ambito regionale si vogliono divulgare le informazioni sulle prospettive recentemente emerse nella cura della fase acuta e nelle terapie di prevenzione. Alcune sezioni regionali di ALICe durante una tavola rotonda presenteranno le prospettive future della loro attività , con progetti di sensibilizzazione della popolazione, di documentazione del fabbisogno assistenziale, di ricognizione dei servizi (acuzie, riabilitazione, territorio), in collaborazione con l’amministrazione regionale.

L’iscrizione è gratuita e possibile on line a www.congressteam.com