Associazioni in prima linea per la giornata ecologica

Domenica 8 aprile il Comune con il gruppo Protezione Civile e AIB Cunardo e le Associazioni di Cunardo organizzano la giornata ecologica.

«Un appuntamento importante volto a coinvolgere i cittadini che hanno a cuore il territorio e ritengono che tutti ne siamo responsabili», dicono gli organizzatori.

PROGRAMMA

– ORE 8,00: ritrovo dei partecipanti presso il parco giochi ed

organizzazione delle squadre/assegnazione incarichi;

– ORE 8,30: partenza per le strade del paese

– Ore 12,30: termine delle raccolte, ritrovo al parco giochi per “risottata” in compagnia.

REGOLAMENTO DELLA GIORNATA ECOLOGICA

– La partecipazione alla giornata ecologica è aperta a tutta la cittadinanza.

– Ogni partecipante sarà assicurato dall’Amministrazione Comunale.

– I minorenni possono partecipare alla giornata ecologica solamente se accompagnati dai

loro genitori o da un adulto che sarà suo responsabile.

– Coloro che intendono partecipare alla giornata ecologica devo dotarsi di:

1. Guanti da lavoro;

2. Abbigliamento e calzature idonee;

3. Pettorina ad alta visibilità.

– Ogni spostamento durante la giornata sarà effettuato solamente a piedi.

– Gli automezzi comunali e della Protezione Civile saranno utilizzati solamente per il recupero dei materiali raccolti o per particolari esigenze organizzative.

– In caso di maltempo la giornata sarà recuperata la domenica successiva.

– I partecipanti alla giornata ecologica sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità imputabile a propria disattenzione, negligenza o comportamenti pericolosi, compresi danni a cose o beni di terzi.

ISCRIZIONE ALLA GIORNATA ECOLOGICA

L’iscrizione avverrà la mattina stessa della giornata ecologica alle ore 8.00

Per ulteriori informazioni inviare email all’indirizzo: cunardo.protciv.segreteria@gmail.com

Cellulare PRO CIV: 334 665 3710