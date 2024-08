Giovani volontari da tutto il mondo scoprono il Parco Campo dei Fiori con Legambiente

Anche quest’anno è arrivato l’appuntamento estivo dell’ormai consueto campo di volontariato internazionale organizzato da Legambiente Varese insieme al Parco Regionale Campo dei Fiori, un progetto avviato nel 2010 e replicato ogni estate fino al 2020 e poi ripreso nel 2023 dopo lo stop legato alla pandemia.

Dallo scorso anno è stata avviata anche la collaborazione con il Comune di Cunardo, che per l’occasione, ha messo a disposizione la struttura della Baita del Fondista per ospitare il gruppo di volontari durante la loro permanenza.

Dal 5 al 19 agosto dodici giovani ragazze e ragazzi provenienti dal Messico, Cina, Germania, Turchia, Spagna, Francia e Belgio, soggiornano a Cunardo, con l’obiettivo di scoprire e ripristinare una parte del territorio del Parco regionale del Campo dei Fiori. Grazie alla consolidata sinergia con il Parco ed in particolare con la squadra della sentieristica delle GEV – Guardie Ecologiche Volontarie dell’Ente, in queste settimane di soggiorno e lavoro volontario, il gruppo si occuperà del recupero di un tratto della Frontiera Nord (comunemente conosciuta come “Linea Cadorna”) lungo il sentiero Furia, tra Cunardo e Masciago Primo. Un percorso già da diversi anni oggetto di interventi di manutenzione e valorizzazione da parte del Parco, anche con l’aiuto di Legambiente.

“I campi di volontariato – spiega Valentina Minazzi presidente di Legambiente Varese sono momenti fondamentali per realizzare progetti concreti in favore dell’ambiente, ma anche occasioni di mettere in contatto persone, in maggioranza giovani che arrivando da diverse parti del mondo condividono un progetto comune e lasciano un impatto positivo nel territorio che li accoglie”.

Immancabile la tappa dedicata alla sistemazione del Centro Parco Villaggio Cagnola alla Rasa. Si tratta di un luogo di grande valore storico, culturale ma anche affettivo: sede di un’esperienza educativa democratica e laica negli anni ‘50, ora è il cuore pulsante di molte attività didattiche e fruitive dell’area protetta, e per il circolo di Varese rappresenta una delle prime località in cui gli ospiti internazionali, sin dalle prime edizioni del campo di volontariato, hanno dato qui il proprio contributo. Sabato 17 agosto il campo di volontariato sarà presente proprio al Villaggio Cagnola per la mattinata “Campo dei Fiori siamo noi”, un progetto di volontariato ambientale aperto a tutti – singoli cittadini, scuole, aziende – nella cura del Parco e dei PLIS – Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale, afferenti.

Il Presidente del Parco Campo dei Fiori, Giuseppe Barra, è estremamente soddisfatto di questo progetto: “La presenza ed il contributo di volontari da tutto il mondo nel Parco è sempre una grande soddisfazione: è un momento speciale di condivisione di principi di collaborazione e di amore per l’ambiente. Questa è la seconda edizione che si svolge con la sinergia del Comune di Cunardo e questo progetto rappresenta anche un’occasione importante per il coinvolgimento e il rafforzamento di legami con le realtà del territorio”.

Durante questa esperienza non mancano i momenti liberi e di svago rivolti soprattutto alla scoperta del territorio: il gruppo di volontari visiterà alcune delle bellezze del Lago Maggiore, la vetta al Campo dei Fiori, scendendo nella Grotta Marelli, facendo un breve trekking tra le bellezze naturali e liberty e degustando i prodotti della Festa della Montagna. La sindaca del Comune di Cunardo, Giuseppina D’Agostini Mandelli conclude dicendo “Sono orgogliosa di poter dare il benvenuto a questi ragazzi che vengono da tutto il mondo: osservando l’entusiasmo che hanno e l’impegno che mettono per la tutela della natura abbiamo delle buone speranze per il futuro. Ci auguriamo infine che questo possa essere un buon esempio anche per i giovani locali”.