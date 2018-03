Diciannove fotografi raccontano l’ambiente del Canton Ticino

Si è svolta domenica 4 marzo negli spazi della 9m2 gallery di Morcote la premiazione dei 19 fotografi selezionati nell’ambito del concorso fotografico “Ambiente e risorse naturali del Canton Ticino”. Consegnati attestati, menzioni e premi speciali. Tre le categorie protagoniste: acqua, territorio, mobilità e popolazione. Ottima la qualità del materiale ricevuto.

Katia Mandelli Ghidini, organizzatrice del concorso e curatrice della 9m2 gallery, ha ringraziato tutti i partecipanti e gli sponsor con una menzione particolare al Comune di Morcote per i premi speciali messi a disposizione, per l’intervento e il discorso del vicesindaco Andrea Soldini e la presenza del municipale Massimo Suter.

L’esposizione si può visitare previo appuntamento fino al 25 marzo 2018. Presentato e consegnato a tutti i partecipanti il catalogo dell’esposizione, ottenibile in galleria, che contiene tutte le immagini partecipanti all’esposizione e cita le menzioni assegnate. Consegnato ai presenti anche il bando della seconda edizione: tre categorie, un argomento: “Vivere in città, campagna, montagna”. C’è tempo fino al 31 ottobre 2018 per inviare il materiale e l’esposizione è prevista per gennaio-febbraio 2019. Tutte le informazioni e il nuovo bando di concorso si trovano sul sito. www.9m2.gallery

Lista menzioni (in ordine alfabetico) Sacha Antonietti: mezione 9m2 gallery; Donatella Caresano: menzione ETiCinforma; Antonio Imbesi: mezione giuria; Nicola Maspoli: menzione 9m2 gallery

Marco Montrasio: menzione 9m2 gallery, menzione linguaggio fotografico; Carlo Riva: mezione cinemany Gabriele Ronchi: menzione giuria, menzione linguaggio fotografico, menzione timmagazine

Franco Semini: menzione ETiCinforma, mezione giuria, menzione linguaggio fotografico, menzione Radio3network, menzione timmagazine