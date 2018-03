La Giunta Fontana verso i 16 assessorati

La Giunta regionale del presidente Fontana sarà composta da 16 componenti. Lo ha detto Fontana stesso che ha parlato di «16 assessori che saranno indicati in tempi rapidi».

I rapporti di forza usciti dalle elezioni hanno sancito la schiacciante maggioranza della Lega che ha ottenuto il doppio dei seggi rispetto all’alleato di Forza Italia. Ci si aspetta che questo rapporto di forza si rifletta all’interno della Giunta.

I riflettori sono puntati soprattutto sugli assessorati di peso a partire da quello della sanità lombarda che in regione ha sempre equilibri delicati. L’assessore uscente, il forzista Giulio Gallera, ha ottenuto il record di preferenze ed è quindi probabile che punti al rinnovo.

Un altro nome che circola insistentemente è quello del rettore dell’Università Statale Gianluca Vaghi (Il Corriere della Sera pubblica un ampio approfondimento nelle pagine regionali), un tecnico accostato al welfare ma che potrebbe essere in pista per l’assessorato a ricerca e Innovazione che potrebbe gestire una partita di peso come il post Expo.

A fare il nome di un consigliere varesino è Repubblica che cita l’ex assessore Francesca Brianza, anche lei con un ottimo consenso in termini di preferenze in provincia di Varese, indicata come in lizza per il sociale.