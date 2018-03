Un altro mese di chiusura per il ponte di Turbigo

Anas comunica che, a causa delle condizioni meteo avverse che non hanno consentito l’ultimazione dei lavori entro i tempi inizialmente previsti, proseguirà fino al giorno 13 aprile 2018 la limitazione in orario notturno sul ponte sul fiume Ticino.

Le limitazioni dovevano durare fino al 16 marzo. Invece rimarrà ancora per un mesetto il divieto di transito sul ponte, dal km 11,060 al km 11,220, lungo la strada statale 341 “Gallaratese”, tra i comuni di Galliate e Turbigo, in provincia di Milano, nel solo orario notturno compreso fra le ore 23 e le ore 5 del giorno successivo.

Il provvedimento è necessario per consentire l’ultimazione delle indagini ispettive sulla struttura superiore del ponte stesso.

Durante la chiusura il percorso alternativo per i veicoli di altezza inferiore ai 4,3 metri prevede la strada statale 341 in direzione Lonate Pozzolo fino all’incrocio con la provinciale 527, in direzione Oleggio.

I veicoli di altezza superiore ai 4,3 metri potranno invece percorrere la statale 336 in direzione Magenta e successivamente immettersi sulla Autostrada A4.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.