Anpi: “Per la libertà, la pace e la democrazia, mai più fascismi”

Sono tante le iniziative messe in campo per la celebrazione e il ricordo del 25 Aprile. Molte organizzazioni, partiti, sindacati e associazioni con in testa l’Anpi partecipano a questo momento importante per la democrazia italiana. Di seguito pubblichiamo il comunicato ufficiale firmato da tutti i soggetti che condividono e fanno parte dell’organizzazione della giornata del 25 Aprile.

Le tentazioni di rilanciare il triste ricordo di un passato di violenze e sopraffazioni sono tutt’altro che sopite in Europa e nel nostro stesso Paese. Ideologie che già la storia ha condannato cercano di riemergere cavalcando nuove voglie di nazionalismo, razzismo e xenofobia.

Purtroppo Varese non è esente da questi pericoli.La migliore risposta sta nel positivo ricordo della Resistenza e del suo glorioso epilogo nella Liberazione che, ponendo fine al dramma della guerra imposta dal regime, costituì fondamentale passo verso la Costituzione democratica, bene prezioso della nostra Repubblica.

È con questa premessa che come sempre, ma ancor più quest’anno, è caloroso l’invito, rivolto alla cittadinanza intera, ad una partecipazione convinta ed attiva alle iniziative programmate nei vari centri della provincia ed in particolare per la città di Varese alla manifestazione indetta dal Comune e dalle associazioni partigiane (ANPI, FIVL, FIAP) che si terrà il 25 aprile secondo il seguente programma:

8,30 – Basilica di San Vittore: Santa Messa in suffragio dei partigiani defunti

9,15 – Corteo per le vie cittadine, con partenza da Piazza San Vittore, deposizione di corone ai Monumenti ai Caduti ed alla Resistenza

10,15 – Salone Estense: discorso del Sindaco di Varese Davide Galimberti, orazione di Ivonne Trebbi partigiana e intervento di Riccardo Conte

ANPI Sezione di Varese Comandante “Claudio” Macchi

Partito Democratico

Liberi e Uguali

Progetto Concittadino

Potere al Popolo

CIGL – CISL – UIL

ACLI Varese

ARCI

Libera