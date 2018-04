Importuna l’ex fidanzata: dai servizi sociali alla cella

Rispettava quanto previsto dal suo affidamento in prova ai Servizi sociali ma passava il tempo ad importunare la sua ex fidanzata al punto che la donna, esasperata, ha sporto nel giro di poco tempo ben due denunce.

Così, proprio per gli atti persecutori a carico della ex, per un 39enne di Tradate si sono aperte le porte del carcere.

Ad intervenire sono stati i Carabinieri della tenenza di Tradate che, ottenuto l’aggravamento delle misure cautelari a carico del tradatese, alla luce di quanto raccontato dall’ex fidanzata mozzatese hanno dato esecuzione a quanto disposto dall’autorità giudiziaria.

Ieri dunque il 39enne è stato accompagnato in cella.