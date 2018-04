Rogo in una azienda a San Donato Milanese, muore un pompiere volontario

Nella sera di venerdì 6 aprile 2018, intorno alle 21, è scoppiato un grande incendio alla Rykem, un’azienda specializzata nella vendita di detersivi e prodotti per la pulizia di San Donato milanese. Le cause sono ancora da accertare.

Il fuoco ha provocato la morte di uno dei volontari impegnati a spegnere il grande rogo: si tratta di Pinuccio La Vigna, pompiere volontario di 49 anni del distaccamento di Pieve Emanuele, travolto da un pezzo di tetto della azienda. I carabinieri della compagna di San Donato Milanese sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nella mattina di sabato erano ancora 10 le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio: i pompieri hanno lavorato tutta la notte, ma hanno comunicato nella prima mattina via twitter che l’incendio è stato domato, e sono in corso le operazioni di bonifica dell’area.