Fontana: “Massimo della pena all’aggressore del dottor Giorgio Falcetto”

«Il mio pensiero va al dottor Giorgio Falcetto con l’augurio che si dimostri più forte del folle gesto che lo ha travolto. Un fatto grave, da punire con il massimo della pena. Un ringraziamento a tutti coloro che, in tempi rapidi, hanno collaborato per individuare e catturare l’uomo che ha compiuto questa assurdità». Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook commenta il grave fatto di cronaca avvenuto nel pomeriggio di martedì 13 dicembre nel parcheggio davanti al policlinico di San Donato Milanese, dove Falcetto è stato aggredito e ferito gravemente da un uomo armato di accetta. Ora la vittima si trova ricoverata al San Raffaele in gravi condizioni.

I carabinieri della stazione di San Donato hanno fermato a Rozzano il presunto aggressore del medico, si tratta di un 62enne rintracciato grazie al numero di targa annotato da alcuni testimoni che erano presenti nel piazzale dell’ospedale.