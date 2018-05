Ai nastri di partenza della campagna elettorale con lo speciale di Varesenews

Manca poco più di un mese alle elezioni amministrative del 10 giugno che porteranno alle urne i cittadini di 5 comuni della provincia di Varese per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci.

Varesenews, che da sempre segue con attenzione le scadenze elettorali e soprattutto il dibattito che promuovono all’interno delle comunità, ha preparato uno speciale elettorale che raccoglierà le notizie sulla campagna elettorale e tutti i nomi dei candidati a rappresentare i cittadini nelle amministrazioni comunali.

A giugno le elezioni coinvolgeranno cinque comuni del Varesotto: Azzate, Agra, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo e Venegono Superiore.

Per i candidati c’è tempo fino all’12 maggio alle ore 12 per presentare i requisiti della candidatura delle liste. Ad Agra, il comune più piccolo con poco più di 400 abitanti, le liste saranno formate da un minimo di 7 ad un massimo di 10 candidati; Azzate e Jerago con Orago da 9 a 10 e Lonate Pozzolo e Venegono Superiore da 12 a 16 nomi.

Una tornata limitata, se pensiamo che l’anno prossimo vanno in scadenza un’ottantina di consigli comunali in tutta la provincia, ma che precede importanti scadenze locali come quella del consiglio provinciale che viene eletto dai consiglieri comunali locali.

Nel nostro speciale seguiremo da vicino le indiscrezioni, le presentazioni, le idee, gli appuntamenti e i volti delle prossime elezioni fino all’apertura delle urne quando partirà la nostra diretta elettorale con tutti i risultati del voto in tempo reale.