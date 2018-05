I castagni della Torre di Velate

Velate è una piccola frazione del Comune di Varese, un borgo antico dove tutto sembra rimasto inalterato.

Il ricordo più importante e imponente del suo passato, è la Torre che sorge isolata a sud del paese, su un terrazzo naturale che domina la sottostante pianura e l’antica strada che collegava Varese con il Verbano.

Ai piedi della Torre, si ergono alcuni annosi esemplari di castagno (Castanea sativa Mill), alberi colossali, contorti, segnati dal tempo, con ampie cavità e tracce ben tollerate, di precedenti incendi e bruciature. I castagni non temono i segni del tempo, con la loro corteccia corrugata e con i rami nodosi.

I castagni incorniciano come in un quadro la Torre di Velate e ne sottolineano l’aspetto antico e storico. L’edificio è costruito in pietra viva e spicca nel paesaggio, ben visibile anche in lontananza.

Da circa vent’anni, grazie a una donazione, la struttura è di proprietà del FAI che ne ha curato un ottimo restauro conservativo. Oggi la torre è meta obbligata per turisti e villeggianti e ai suoi piedi si svolgono manifestazioni culturali e ludiche, con un buon numero di varesini che amano sedersi sulle panchine a lato della fortificazione per ammirare il paesaggio e respirare l’atmosfera che riporta indietro nel tempo. Tutt’attorno alla Torre si estende un’ampia area boschiva che scende fino alla sottostante chiesetta romantica di S. Cassiano.

L’area attorno alla Torre di Velate potrebbe diventare una sorta di “parco botanico archeologico”, un’oasi naturalistica, bella e incontaminata, se adeguatamente valorizzata e restaurata.