Governo, M5s chiede ancora tempo a Mattarella

La delegazione del Movimento 5 Stelle è uscita dall’incontro con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Un incontro fissato al Quirinale solo con M5s e Lega per riferire sull’intesa di Governo.

Al termine dell’incontro la delegazione, guidata Da Luigi di Maio, ha spiegato di aver chiesto ancora tempo al Presidente della repubblica.

«Stiamo scrivendo un contratto di governo su modello tedesco – ha detto Di Maio -. Si tratta di un contratto che verrà sottoposto ai nostri iscritti con un voto online per avere la loro approvazione. Posso dire che sono orgoglioso delle interlocuzioni che ci sono state fino ad ora e anticipo che io e Salvini non faremo nomi pubblicamente. Adesso lavoriamo sui temi per gli italiani. Per questo abbiamo chiesto al presidente della Repubblica il tempo per ultimare il contratto per il Governo. Aggiungo solo che comunque siamo ben consapevoli delle scadenze internazionali che questo governo dovrà affrontare».