Parrinello non è tra i candidati per il cda della Bcc

Ignazio Parrinello non è tra i candidati per le elezioni del cda della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per raggiunti limiti di età, come previsto da regolamento. Il commercialista varesino, classe 1942, è stato per oltre dieci anni vicepresidente vicario della Bcc e negli ultimi due presidente di Finlombarda, la finanziaria di Regione Lombardia.

L’assemblea dei soci del 27 maggio prossimo dovrà eleggere il nuovo cda che sarà composto da 9 membri: quattro in rappresentanza di Busto Garolfo, uno per la provincia di Milano, due per l’area Buguggiate-Varese e uno per la provincia di Varese.

Per Buguggiate e Varese i candidati sono gli amministratori uscenti Paolo Trogher, imprenditore di Buguggiate, e Andrea Rinaldi, imprenditore di Bodio Lomnago, e il “debuttante” Paolo Malnati, artigiano di Varese.