Una blogger varesina vince il concorso “Open World” di Momondo.it

La prima edizione tricolore dello speciale contest Bloggers’ Open World Awards ha premiato i quattro migliori blog di viaggio nelle categorie Open World, Blog, Fotografia e Video. Sono proprio i blog e i social media i nuovi protagonisti delle scelte di viaggio degli italiani: un’indagine condotta da momondo conferma, infatti, che ben un terzo (33%) dei viaggiatori del Bel Paese si affida a blog e social media per trovare ispirazione per una vacanza; strumenti che scalzano le tradizionali agenzie di viaggio (23%) e sono preceduti solo da siti di viaggi (51%) e dai consigli amici e familiari (41%).

Nel corso dell’avvincente serata di premiazione ospitata da Apollo Club Milano, momondo ha svelato quali sono – secondo il pubblico e un team selezionato di esperti – i blog che attraverso i loro video, testi e foto riescono ad ispirare gli italiani, spingendoli a partire e incarnando l’idea del viaggio come opportunità per rendere il mondo un luogo sempre più aperto.

I blogger vincitori delle quattro categorie:

Open World – è la categoria aperta a tutti i blogger che attraverso il proprio lavoro ispirano a viaggiare secondo i cinque modi promossi da momondo: con una mente aperta e libera da pregiudizi; creando nuove amicizie ovunque ci si sposti; accettando nuove esperienze; aggiungendo curiosità verso l’ignoto e infine, essendo sempre pronti a scoprire cose nuove. L’esperta della categoria, Cristina Oliosi – Regional Manager per momondo – ha premiato la varesina Nicoletta Sala di One Two Frida per la sua capacità di scrivere un articolo che ispira a viaggiare in modo sostenibile, slow e in linea con la vision di momondo, ovvero tessendo nuove relazioni ovunque ci si trovi e socializzando con persone sconosciute che diventano il centro del racconto, dove tra sorrisi e tradizioni emerge il lato umano che rende speciale il viaggio. Seconda classificata è stata Chiara di Nuzzo con Travel Psych, per il suo sguardo autentico e alternativo.

Blog – è la categoria che si rivolge unicamente ai travel blogger e che valuta la qualità di scrittura, che doveva essere quanto più accattivante e in grado di far sognare i lettori 2.0. A premiare i vincitori è stata la giornalista Cinzia Conti di Ansa che ha conferito il primo premio a Francesca Vinai di Takeanyway perché in grado di far immergere profondamente la magia del luogo trasmettendo con passione l’atmosfera della destinazione grazie a uno stile leggero e coinvolgente. Il secondo blogger premiato è stato invece Leonardo Rinaudo diTravel Gudu per lo stile incalzante.

Fotografia – è stato l’esperto Costangelo Pacilio – Photo Contributor National Geographic America e Vogue Italia/Art+commerce NY – a valutare le foto che hanno saputo catturare al meglio la poesia e il fascino della meta visitata, raccontando in un solo fermo immagine un mondo di avventure. Ha decretato come vincitrice Eleonora Truzzi di Laviadellescimmie.com grazie a uno scatto creativo e tecnicamente ben realizzato; sono stati l’attimo congelato della sagoma che cammina e uno sfondo paesaggistico piuttosto mistico, le ragioni che hanno reso la foto elegante e ben eseguita tecnicamente anche in postproduzione: un ottimo passaggio tonale, cromatico, una buona scelta della temperatura colore e una nitidezza naturale. Lo scatto pare essersi ispirato alla street photography, riscontrando uno studio visuale della fotografia paesaggistica, di viaggio e delle tecniche di postproduzione. Il secondo posto invece è stato assegnato a Stefano Coltelli di@tuscany_photography per la sua quasi magica foto naturalistica ottimamente eseguita.

Video – è la categoria che ha premiato i video che sono stati in grado di narrare il viaggio nel modo più stimolante e coinvolgente; a premiare il primo classificato c’era il documentarista di viaggio, autore e produttore de Il Mondo al Rallentatore su Rai3 Ludovico de Maistre che ha riconosciuto tra i migliori Alessandro Bono di Talk About Travel per la qualità delle immagini e la buona cura del montaggio. Sono risultate interessanti e dinamiche le transizioni facendo emergere occhio fotografico, una buona capacità di composizione e gusto nella gestione dei colori in fase di editing trasmettendo al meglio passione e desiderio di viaggiare. Il secondo posto è stato invece assegnato adAndrea Suriani di Scoprire Viaggiando, per le ottime doti di composizione dell’immagine e la disinvoltura nel racconto.

I primi classificati delle categorie Blog, Fotografia e Video avranno la possibilità di partecipare a un appuntamento di formazione di alto livello insieme a blogger provenienti da diversi paesi europei nell’autunno 2018, per un momento di scambio unico in cui esperti di marketing digitale li aiuteranno ad affinare le potenzialità e la strategia di comunicazione del proprio blog, e di seguire il corso online Travel Film School per diventare film maker di viaggio. I secondi classificati, invece, potranno beneficiare del corso Travel Film School.

Inoltre, i vincitori della categoria Open World, quella che più di tutte incarna la vision di momondo, sono stati premiati con un voucher (rispettivamente di 2.000 € e di 1.000 € per il primo e il secondo classificato) per organizzare il loro prossimo fantastico viaggio da raccontare.

“Siamo molto soddisfatti del successo di questa prima edizione italiana e dell’entusiasmo mostrato sia dai blogger nell’invio delle candidature, sia dal pubblico nel contribuire alla fase di votazione online. Crediamo nell’importanza di valorizzare il talento, la creatività e la capacità di ispirare che i blogger italiani mettono in campo nel raccontare il mondo attraverso nuovi linguaggi e nuovi canali come i social media, sempre più vicini alle abitudini in continua evoluzione delle persone, dove ormai la tecnologia è protagonista della quotidianità. Come ci dimostrano anche i nostri dati il loro ruolo nell’ispirare i viaggiatori ad aprirsi a nuove esperienze è ormai fondamentale,” commenta Cristina Oliosi, Regional Manager di momondo.