Grande festa al Cairoli in ricordo di Riccardo

Gli anni passano ma è come il tempo si fosse fermato. Ritornare nel cortile del Liceo che hai attraversato tante volte è sempre un’emozione. Sotto il peso dei vocabolari di latino e greco, con la spensieratezza degli anni più belli o con la consapevolezza di oggi il cancello del Liceo Classico Ernesto Cairoli non lascia mai indifferenti.

Sabato 16 giugno si è aggiunta un’altra emozione che ha il profumo dell’amicizia, quella vera, che ha saputo mettere in moto una macchina incredibile capace di organizzare nel cortile della scuola una grande festa con tanti amici, musica e cocktail. Il gruppo di amici è quello di Riccardo Prina, cairolino, giornalista e valente critico d’arte, con il quale la vita è stata molto dura ma che ieri è stata capace di trasformare il dolore in allegria e creare un’occasione per rincontrarsi sotto uno stellato cielo estivo.

Gli Amici di Riccardo Prina dell’allora terza C, hanno organizzato la festa «Here we go again» per i trent’anni dall’esame. All’invito ha risposto la leva 1969 e non solo: cairolini di varie età ma anche tanti amici hanno che hanno ballato scatenati sulla bellissima musica anni 80 proposta dal dj Clo.

In pista, in versione “easy”, anche il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e il neosenatore Gianluigi Paragone, presenti solo con la voglia di esserci e divertirsi come tutti.

Questa è solo l’ultima fatica dell’Associazione Amici di Riccardo Prina, nata per ricordare il compagno di classe speciale mancato nel 2010, che da anni promuove iniziative in suo ricordo: a lui è intitolata un’aula del liceo, ed ogni anno viene assegnato un premio all’interno della scuola e un riconoscimento dedicato alla fotografia nell’ambito del Premio Chiara.

Lo hanno ricordato con emozione la presidente del gruppo Chiara Brovelli e il compagno di banco Marco Padula, che ha organizzato ogni dettaglio della festa. Erano presenti inoltre il preside Salvatore Consolo, a sua volta ex allievo) la “mitica” segretaria Dora e Oreste Premoli, presidente dell’associazione Amici del Liceo.

Le donazioni raccolte dagli Amici di Riccardo durante la serata sono destinate alle iniziative dell’associazione, in particolare alla terza edizione del concorso di critica d’arte al Cairoli, seguito dalle docenti Francesca Ricardi e Anna Maria Ferrari, anche loro presenti alla festa.