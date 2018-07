“Borgo sotto le stelle”, una notte magica tra arte, mostre e mercatino serale

Sabato 21 luglio il Comune di Castiglione Olona e i commercianti del Centro storico presentano “Borgo sotto le stelle“, una notte per godersi uno dei luoghi più preziosi del Varesotto tra arte, musica e bancarelle.

A partire dalle 18 e fino alle 23, piazza Garibaldi e le principali vie del Borgo saranno animate da uno speciale mercatino serale con più di venti espositori tra artigianato, antiquariato e vinile, due mostre di pittura, una di scultura ed esercizi commerciali aperti.

Aperti fino alle ore 21, con visite guidate incluse nel costo del biglietto, sia il Museo della Collegiata che Palazzo Branda Castiglioni, con quest’ultimo che proporrà anche una speciale “Caccia all’affresco” rivolta ai piccoli visitatori della storica dimora del Casato Castiglioni.

La serata sarà allietata dalle performance musicali country/western di Roby Greco in piazza Garibaldi; musica anni 60/70 voce e sax di Giancarlo Dallari in piazza don Barili e dalle 19 fino alle 22 con il pop/soul/blues del Chimay Acoustic Duo in Collegiata.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.