Crisi della compagnia aerea, i turisti per Capo Verde bloccati in hotel

In attesa di vedere le spiagge di Capo Verde (o del Brasile) per ora devono accontentarsi della vista sul colle di Biumo e sull’ippodromo di Varese. È la storia paradossale dei turisti bloccati dalla crisi di Cabo Verde Airlines.

Una vicenda che è aperta da una decina di giorni e che è seguita con preoccupazione – e comprensibile irritazione – da tanti turisti coinvolti e dai tour operator che lavorano con il Paese africano.

Nella mattina di giovedì è arrivato lo stop alle operazioni da Roma Fiumicino, mentre la compagnia prevede di riprendere l’operatività da Milano Malpensa a partire dal 20 luglio, dopo l’arrivo di due aerei in leasing arrivati nei giorni scorsi a Capo Verde e in attesa di pratiche burocratiche, come riferisce l’agenzia specializzata Ttg.

Nel frattempo, però, i passeggeri – turisti e anche qualche brasiliano – rimangono bloccati (anche se la compagnia dice che garantirà la riprotezione). Un centinaio sono quelli ospitati all’Ata Hotel di Varese: alcuni sono qui dal 12 luglio, altri dal 16, qualcuno persino dall’8. «Mia moglie è bloccata lì dal 12 luglio», ci spiega ad esempio un signore milanese. «Siamo andati a fare il check-in a Malpensa, ma non è stato possibile: siamo stati due giorni a Legnano, poi l’hanno trasferita all’Ata Hotel». I viaggiatori – anche se abitano non lontano da Malpensa, come nel caso dei coniugi milanesi – sono rimasti in gran parte nel gruppo proprio perché tranquillizzati dalla promessa di una partenza ormai imminente. E ora la data indicata è il 20 luglio.