“Metti la nonna in freezer” a Palazzo Broletto

Arti presso Palazzo Broletto propone martedì 31 luglio, con inizio alle ore 21.30, “Metti la nonna in freezer”, irriverente commedia nera diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

Il film ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d’Argento.

Metti la nonna in freezer vede come protagonisti <strong>Fabio De Luigi</strong> nei panni di Simone Recchia, un finanziere impacciato ma incorruttibile, pronto a perseguire giustizia a tutti i costi, e <strong>Miriam Leone</strong> nel ruolo di Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna (<strong>Barbara Bouchet)</strong>, mentre aspetta da tempo di essere pagata dallo Stato per il lavoro svolto. Quando l’anziana signora improvvisamente muore, Claudia deve trovare un escamotage per evitare la bancarotta e riuscire a sbarcare il lunario. Così, con la complicità delle sue amiche (<strong>Lucia Ocone e Marina Rocco</strong>), pianifica una truffa che le permetta di continuare a incassare la pensione della nonna.

Travestimenti, equivoci e ingegnose bugie sono gli ingredienti essenziali di questa commedia grottesca sulla difficoltà di tirare avanti ai tempi della crisi.

L’ingresso al cinema all’aperto costa a € 5 (ridotto € 4).

Qui il calendario completo della rassegna proposta da Teatro delle Arti e Comune di Gallarate-Assessorato alla Cultura.