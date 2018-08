Esplode un’autocisterna in autostrada: 2 morti e oltre 60 feriti

Un’autocisterna è esplosa sul raccordo autostradale della A14 di Casalecchio, nei pressi di Borgo Panigale, intorno alle 14 di lunedì 6 agosto. Due persone sono state trovate senza vita mentre il 118 spiega che oltre 60 persone sono rimaste ferite e di queste 14 sono in gravi condizioni.

Il mezzo, incendiandosi, ha dato alle fiamme altri veicoli provocando una gigantesca esplosione e una nube nera. I vigili del fuoco hanno inviato sul posto le sezioni operative, il nucleo USAR (Urban Search and Rescue) e le unità cinofile.

L’esplosione ha fatto crollare parte del ponte all’altezza di via Marco Emilio Lepido. Polizia Municipale e comune di Bologna invitano a non recarsi in zona Borgo Panigale per non intralciare le operazioni di soccorso. La zona è interdetta al traffico veicolare e pedonale.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico. Ecco la nota di Autostrade per l’Italia