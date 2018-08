“La Musica degli Angeli” alla chiesa di S. Giorgio

Continua la rassegna “La Musica degli Angeli” con l’Orchestra Cameristica di Varese in scena venerdì 3 agosto, alle 21, nella chiesa di S. Giorgio a Biumo Superiore. I musicisti interpreteranno alcune composizioni per orchestra d’archi di grande bellezza e fascino composte da importanti artisti internazionali, ma poco conosciuti nel nostro paese.

Il programma inizierà con la Charterhouse Suite del compositore inglese Ralf Vaughan Williams. Scritta inizialmente per pianoforte venne poi arrangiata, sotto la direzione del compository, per orchestra d’archi dal musicologo James Brown. Si tratta di sei brevi pezzi che ricordano la Fantasia su un Tema di Tomas Tallis dello stesso autore. Ognuno di essi ha un che di rurale e regale, di popolare e raffinato.

Seguirà poi il Concerto Grosso per orchestra d’archi “Palladio” del compositore scozzese Karl Jenkins. La suite in tre movimenti, ha affermato il compositore: «è ispirata dall’architetto Andrea Palladio, il cui lavoro incarna la celebrazione Rinascimentale di armonia e ordine». Proporzioni armoniche e matematica giocano un ruolo sia nell’architettura che nella musica. Così come Palladio aveva progettato i suoi edifici basandosi su antichi modelli romani, in particolare Vitruvio, così Jenkins ha basato la sua musica sui principi di armonia matematica Palladiana.

Il concerto si chiuderà poi con la 3a Serenata per Archi del compositore austriaco Robert Fuchs. Il compositore e direttore d’orchestra Bramhs, che ben raramente aveva parole di apprezzamento per altri compositori, di lui scriveva: «Fuchs è uno splendido musicista, tutto è così raffinato e magistrale, di tale affascinante invenzione che uno non può che esserne sempre compiaciuto». Grandi direttori d’orchestra quali Arthur Nikisch, Felix Weingartner e Hans Richter erano appassionati promotori delle sue composizioni. Tra i suoi allievi ci sono nomi di grande compositori quali Enescu, Schreker, Gustav Mahler e molti altri.

L’Orchestra Cameristica di Varese è nata nel 2003 con il patrocinio del Comune di Varese e gli auspici della Regione Lombardia. L’orchestra ha rapidamente esteso il suo campo di azione ben oltre i confini varesini, ma anche italiani riscuotendo ovunque ottimi risultati e riconoscimenti. L’’orchestra ha fatto suo l’obiettivo di riportare all’attenzione del grande pubblico le composizioni per orchestra d’archi di fine ’800 inizi ‘900 non solo di celebrati autori quali Tschaykovsky, Grieg, Respighi, Britten, Janacek, ma anche di grandi compositori meno noti al pubblico italiano della musica classica quali Bloch, Bossi, Bridge, Elgar, Finzi, Hamerik, Nielsen, Malipiero, Parry, Schreker, Rutter, Vaughan Williams e altri.

“La Musica degli Angeli” è un Itinerario tra arte e musica organizzata dall’Associazione Cameristica di Varese con il patrocinio del Comune di Varese e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.