I Plateali tornano a far ridere Varese all\'Auditorium di Sant\'Ambrogio

Va in scena il nuovo campionato di Match di Improvvisazione Teatrale, per la categoria professionisti, all’Auditorium S. Giovanni Bosco a Varese

I Plateali, compagnia varesina di improvvisazione teatrale, sono entusiasti di annunciare la nuova stagione 2024-2025, ricca di sorprese e divertimento.

A partire dal 21 settembre 2024 alle ore 21:00, per nove appuntamenti consecutivi, lo splendido palco dell’Auditorium S. Giovanni Bosco in via Lazzaro Papi 7 a Varese ospiterà spettacoli unici e creati al momento, dove sarà il pubblico il vero protagonista della serata, suggerendo temi e situazioni ai nostri attori e, soprattutto, voterà le improvvisazioni più belle, decretando la squadra migliore della serata.

Durante gli spettacoli si sfideranno a colpi di improvvisazione i migliori attori provenienti dal panorama dell’improvvisazione teatrale di tutta Italia.

Ogni serata sarà un’esperienza unica, irripetibile e indimenticabile, dove la risata è assicurata e dove la creatività non ha limiti. I Plateali vi aspettano per condividere con voi la magia dell’improvvisazione teatrale.

Prenotare è semplice clicca sul link: https://www.plateali.it/calendario-eventi

I Plateali sono una compagnia di improvvisazione teatrale nata a Varese che opera sul territorio dal 2000, l’unica realtà locale autorizzata a mettere in scena e promuovere il Match di Improvvisazione Teatrale, con l’obiettivo di diffondere questa affascinante disciplina e di far divertire il pubblico di tutte le età.

Calendario spettacoli all’Auditorium San Giovanni Bosco:

21 settembre 2024

12 ottobre 2024

9 novembre 2024

25 gennaio 2025

8 febbraio 2025

15 marzo 2025

12 aprile 2025

10 maggio 2025

Per maggiori informazioni:

333 6121900

www.plateali.it

info@plateali.it

https://www.facebook.com/IPlateali/