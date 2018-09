Al cinema torna Spike Lee

Il 27 settembre esce al cinema BlacKkKlansman, l’ultimo lavoro di Spike Lee. Ambientato nell’America degli anni 70, nel pieno delle lotte per i diritti civili, il film racconta la storia di Ron Stallworth (John David Washington) il primo detective di colore del dipartimento di polizia di Colorado Springs. Nonostante venga quotidianamente osteggiato dai colleghi, Ron è deciso a costruirsi una reputazione di tutto rispetto e si offre per una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan, fingendosi un convinto razzista, per scoprirne i crimini ed assicurare i colpevoli alla giustizia. Affiancato dal collega Flip Zimmerman (Adam Driver), il protagonista riuscirà a guadagnare la fiducia del Gran Maestro dek Klan e a portare alla luce un intrigo esplosivo.

In occasione del 35esimo anniversario della celebre saga, nelle nostre sale uscirà Ken il guerriero – la leggenda di Hokuto. In un mondo distrutto da una guerra nucleare in cui i sopravvissuti vivono nascosti dal malvagio sacro imperatore di Nanto, Sauzer, Kenshiro diventa il protettore dei poveri e degli oppressi, mentre i suoi due fratelli utilizzano le tecniche di combattimento uno per guarire gli ammalati e l’altro per soddisfare la sua sete di potere. Lo scontro finale è alle porte…

L’uomo che uccise Don Chisciotte, al cinema dal 27 settembre e diretto da Terry Gilliam, ha come protagonista Toby, un giovane regista pubblicitario, suo malgrado invischiato nelle illusioni di un calzolaio (Jonathan Pryce), convinto di essere il leggendario Don Chisciotte.

Toby dovrà affrontare le impreviste conseguenze di un realizzato quando ancora si considerava un idealista: quel lavoro, adattato da Cervantes, ha influenzato le speranze di un piccolo villaggio spagnolo. Per Toby è arrivato il momento di affrontare la realtà: ritroverà la sua umanità da studente curioso?