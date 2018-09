Al via i corsi per la sicurezza degli operatori sanitari

La sicurezza degli operatori sanitari, con particolare riferimento al Servizio di Continuità Assistenziale, è considerato da ATS Insubria una priorità sulla quale sta lavorando da tempo.

Recentemente é stato promosso dal Prefetto di Varese un incontro sulla tematica le cui risultanze sono state la costituzione di un tavolo permanente e congiunto tra Forze dell’Ordine, ATS e ASST.

In tale sede i Direttori Generali delle strutture pubbliche del territorio hanno ringraziato le Forze dell’Ordine per la costante attenzione e per il supporto nel presidio delle situazioni più critiche e delle azioni di prevenzione.

ATS Insubria ha avviato, fin dallo scorso anno, un percorso volto alla risoluzione delle maggiori criticità riscontrate in ambito strutturale, proprio per promuovere la sicurezza degli operatori di Continuità Assistenziale. Il confronto con le ASST ed i Comuni ha esitato nell’adeguamento delle postazioni più problematiche con miglioramento delle condizioni di sicurezza, logistiche e igienico-sanitarie delle stesse.

Il Servizio di Continuità Assistenziale garantisce l’assistenza sanitaria durante le giornate e/o nelle fasce orarie nelle quali i Medici di Assistenza Primaria e i Pediatri di Famiglia non sono in servizio. Pertanto deve essere previsto l’accesso diretto da parte dell’utenza e non possono essere previsti, per tutta l’apertura del servizio, obblighi di contatto telefonico che precedano l’accesso. Tale modalità organizzativa è invece stata introdotta lo scorso anno per la fascia oraria compresa tra le ore 24.00 e le ore 8.00 della mattina successiva.

Alle postazioni del territorio di Como, che durante le ore notturne prevedevano la presenza di un solo medico, sono stati assegnati medici in un numero sufficiente da permettere lo svolgimento del turno con due operatori. E’ in fase di ultimazione l’assegnazione di ulteriori medici anche per le postazioni di Cantù e Fino Mornasco.

Inoltre, nei mesi scorsi le due postazioni di Lomazzo e Saronno sono state trasferite in nuove sedi idonee a garantire migliori condizioni logistiche, sanitarie e di sicurezza e nel corso dei primi mesi del 2019 verrà attuato il medesimo intervento anche nella sede di Busto e Gallarate.

“Tra le azioni concrete di ATS Insubria, volte a tutelare il personale sanitario, è stato organizzato un corso sulla prevenzione della violenza in ambito sanitario e sui comportamenti da attuare in caso di aggressione, o rischio potenziale di atti che mettano in pericolo i medici – sottolinea la dott.ssa Paola Lattuada Direttore Generale di ATS Insubria –. La formazione rivolta quindi ai Medici di Continuità Assistenziale e agli operatori di Pronto Soccorso è stata programmata sia sul territorio di Varese venerdì 28 settembre, che su quello di Como venerdì 5 ottobre e sarà curata da esperti in materia in Neuroscienze Forensi e Attività di contrasto e difesa della persona”.