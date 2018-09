Angera si tinge di azzurro con una serata Mundial

Angera, Lago Maggiore, per una notte si tinge di azzurro. Di racconti, immagini indelebili di un campionato mondiale di calcio rimasto impresso nella memoria. Un trionfo mai dimenticato, simbolo della rinascita italiana. Costruito al di là di ogni previsione, contro le nazionali più forti del pianeta.

L’appuntamento è per sabato 8 settembre alle ore 21 presso la piazza ex Sama (via Mario Greppi 22). In caso di maltempo la manifestazione si terrà nella Sala Consiliare di via Cavour. L’evento, organizzato e condotto dal giornalista Giulio Peroni in collaborazione con il Comune di Angera, prevede un dibattito pubblico con interazione tra ospiti e presenti. Un percorso emozionale, tra musiche e filmati di allora. Con chi in Spagna c’era da protagonista, e chi seguiva il Mondiale attraverso l’indimenticabile voce televisiva di Nando Martellini.

Saranno presenti l’ex calciatore campione del mondo Spagna 1982 Beppe Dossena, lo scrittore/giornalista Darwin Pastorin e il vicedirettore di Varesenews.it Michele Mancino. Leggi anche Libri - “Tempi supplementari”. Pane, calcio e fantasia

«Sarà un percorso nella memoria collettiva – dice Giulio Peroni – Il racconto di una stagione contrassegnata dal sogno, dal senso epico di un trionfo sociale, culturale, non solo sportivo».

Giulio Peroni, giornalista, ha collaborato con L’Indipendente, Il Giornale ed è una firma sportiva di Repubblica, Avvenire e IlSole24ore.com (recensioni libri). Opinionista ed ospite fisso nelle emittenti televisive Telenova e Sportitalia.

Beppe Dossena è un ex calciatore professionista. È stato campione d’Italia 1991 con la maglia della Sampdoria e campione del Mondo a Spagna ’82, 38 presenze con la Nazionale. Allenatore delle Nazionali del Ghana, Albania, vice allenatore del Paraguay. È anche un commentatore della Rai.

Darwin Pastorin è uno dei più importanti giornalisti sportivi italiani. È stato vicedirettore di Tuttosport, direttore di Tele + e Stream Tv, direttore Nuovi Programmi Sky Sport, direttore La7 Sport, direttore Quartarete Tv. Ha pubblicato, tra gli altri, con Feltrinelli, Mondadori e Einaudi. Ha ricevuto numerosi premi per la sua attività di cronista e narratore.