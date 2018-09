Bambini in biblioteca per “La danza del caldo”

“La danza del caldo” è il primo dei tre laboratori per bambini dedicati al tema “voci, lingue e linguaggi tra i libri” ospitati negli spazi della biblioteca civica di Angera. “Piccola tribù che balla, scopraiamo storie e linguaggi del corpo” il titolo del progetto proposto dell’associazione “Telaio delle arti” che invita i più piccoli a frequentare la biblioteca “per dare corpo voce e movimento a uno spazio incantato, com’è quello della biblioteca – spiegano i promotori – Come una vera tribù i bambini esploreranno territorori costellati da nuove esperienze, piccoli momenti rituali e incontri con l’altro”.

Si comincia questo sabato 8 settembre alle 15.30 al civico 5 di via dei Mille con “La danza del caldo”, alla scoperta di abbracci, sguardi, sorrisi che arricchiranno i passi dei partecipanti.

L’attività è gratuita e accessibile a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni, ma i posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione su prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.angera.it oppure telefonando allo 0331.932006.

I prossimi appuntamenti con i laboratori della “Piccola tribù che balla” sono il 6 ottobre “Tutti sulla zattera” e il 10 novembre “Di quanti colori sono”