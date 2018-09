Castagnata a Travaino

Il circolo cooperativo di Travaino organizza una “maxi” castagnata.

Il circolo cooperativo di Travaino organizza una “maxi” castagnata.

La festa si terrà venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018. Apertura dello stand alle 19.30 di venerdì 5 con la “sagra della costina”, musica dal vivo con “L’Allegra Brigata”.

Sabato 6 dalle ore 19.30 apertura dello stand gastronomico con i piatti della tradizione. Musica dal vivo con la Balcon Band.

Domenica 7 dalle ore 12 apertura dello stand gastronomico con i piatti della tradizione. Pomeriggio attrazione per i bambini, con i giochi di una volta.

La castagnata si terrà al parco giochi di via Macchi a Caronno Varesino. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia nella struttura coperta e riscaldata