“Ciao Max”, palloncini bianconeri per il funerale

È volato in cielo con la sua Juve, coi palloncini bianconeri che hanno rappresentato la passione per una vita, Massimo Ligori il giovane varesino morto sabato scorso in un incidente in montagna.

Il fatto avvenuto in Val Loana, nel territorio di Malesco (Vco) ai piedi dell’Alpe Cortino è costato la vita al trentaquattrenne molto conosciuto in città: una fatalità, una disattenzione e il volo che non ha lasciato scampo.

A salutare “Max” nella chiesa di Bosto questa mattina alle 10.30 c’erano gli amici di una vita che si sono stretti ai genitori e alla compagna, oltre che al fratello e alla sorella, anche lei molto conosciuta in città: una famiglia originaria del quartiere varesino delle Bustecche.

Al momento dell’uscita del feretro si è levato un applauso liberatore con le bandiere della Vecchia signora che salutavano il cielo azzurro di una giornata ancora d’estate.