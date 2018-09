Ciclabile, sindaco e assessori incontrano i commercianti

Nella serata di ieri, giovedì 13 settembre, il Comitato spontaneo dei Commercianti di Casbeno ha avuto un incontro con l’amministrazione comunale, su richiesta della stessa amministrazione.

All’incontro era presente una delegazione dei commercianti per il Comitato e il sindaco Davide Galimberti con gli assessori Andrea Civati, Francesca Strazzi e Rossella Dimaggio per il Comune.

«Durante il confronto, che è stata l’occasione per noi commercianti di ribadire i problemi e i disagi che, da un anno a questa parte, ovvero dall’introduzione del Piano Sosta, stanno affliggendo il nostro quartiere – spiegano i portavoce del Comitato – il sindaco e gli assessori si sono resi disponibili a trovare delle soluzioni per far ripartire l’economia del quartiere e ci hanno proposto un altro incontro, fissato per mercoledì 19 settembre, durante il quale verranno presentate le loro idee. In attesa di conoscere le loro proposte, ci consideriamo per il momento soddisfatti del fatto che i nostri problemi abbiano ricevuto attenzione da parte delle istituzioni».

La questione è oramai nota: da un mese circa sono apparsi nel quartiere i cordoli per la realizzazione della pista ciclabile cittadina che ha di fatto occupato 52 stalli blu a pagamento normalmente utilizzati per la sosta.

I commercianti del quartiere – e non solo quelli di piazza Libertà dove c’è questura e Provincia, ma anche quelli lungo il percorso “Casbeno-Lago”, che passa da viale Sant’Antonio – lamentano l’assenza di parcheggi e i possibili disagi dovuti alla viabilità così modificata.

Questa mattina all’uscita dalle scuole, attorno alle 12.30 si segnalavano forti code sulla via XXV Aprile e anche nella via Campigli.