I ciclisti urbani “provano su strada” la ciclabile del centro

La discussione sul nuovo itinerario ciclabile di Varese nel tratto di via XXV Aprile è oggetto in questi giorni di aspre polemiche tra chi pensa debbano essere salvaguardate le esigenze irrinunciabili del traffico automobilistico e chi pensa che un’altra mobilità, anche ciclistica, debba cominciare ad essere promossa e praticata anche a Varese.

Ma cosa ne pensano coloro che in città già usano abitudinariamente la bicicletta?

Fiab-Ciclocittà invita i cittadini tutti i varesini in bicicletta interessati a verificare e valutare in corso d’opera il nuovo itinerario ciclabile stazione-Capolago a trovarsi martedì 18 settembre alle 17,30 alla stazione Trenitalia per una ricognizione del percorso, condividere informazioni sulle soluzioni progettuali adottate e scambiarsi idee e commenti da portare all’attenzione del Comune.