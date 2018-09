Una pista ciclabile pensata per “penalizzare noi negozianti”

Settanta parcheggi in meno, posti riservati per carico e scarico cancellati, corsie riservate alle bici che riducono lo spazio per il traffico veicolare. Ma, soprattutto, la grave penalizzazione per le attività dei commercianti.

A un anno dalla protesta per i parcheggi blu, i negozianti di Casbeno tornano a protestare contro le decisioni di un’amministrazione che, dicono, sembra volerli penalizzare e distruggere gli investimenti in termini di soldi e di vita professionale fatti vent’anni fa.

Da quando sono iniziati i lavori in via XXV Aprile per realizzare la corsia della pista ciclabile, nel quartiere monta la protesta. Non si capisce perché la pista riservata alla due ruote deve passare proprio da un’arteria così importante per la vita cittadina quando c’erano molte alternative ugualmente adeguate ma meno pesanti in termini di ricadute economiche e viabilistiche.

I commercianti della zona si stanno preparando a dare battaglia, sostenuti anche dai residenti che si sono visti assottigliare gli spazi di parcheggio a disposizione: « Molti di noi temono di dover chiudere – commentano – senza parcheggi un’attività commerciale non è più attrattiva. Da quando sono iniziati i lavori della ciclabile abbiamo già perso molti clienti».

Vogliono anche interpellare il Prefetto: se la ciclabile deve essere riservata, allora manca lo spazio adeguato di transito per vetture, bus e traffico pesante.

Stanno aspettando la riapertura delle scuole, quando la strada diventerà meta di oltre tremila ragazzi divisi tra i 5 istituti scolastici presenti. Prevedono code chilometriche e gravi disagi per automobilisti e ciclisti.