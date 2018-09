“Viva le ciclabili, vogliamo una città amica delle bici”

Sulla questione delle piste ciclabili a Varese, questione trattata con diversi articoli nei giorni scorsi, interviene con una nota Leonardo Savelli Presidente di Fiab – Ciclocittà, che esprime la posizione dell’associazione.

A fronte delle esagerate proteste che si stanno levando per i lavori di realizzazione dell’itinerario ciclabile stazioni-Capolago vogliamo esprimere pubblicamente un plauso per l’iniziativa, che spero serva a far scoprire ai nostri concittadini che la bicicletta funziona: non solo per lo sport o lo svago, ma anche per andare a far la spesa, per andare a lavorare, per andare a scuola, al cinema o al bar o in palestra.

Crediamo così di dare voce a tutti i ciclisti urbani di Varese che senza clamore percorrono quotidianamente in bicicletta le strade di Varese. Molti di noi da anni la utilizzano regolarmente la bicicletta in città trovandola funzionale sotto tanti punti di vista e la troverebbero certamente anche più godibile se non subissero frequentemente la sensazione del vaso di coccio tra vasi di ferro.

Ben venga quindi qualche metro di strada sottratto alle auto in sosta o in movimento per dare un po’ più di comfort e sicurezza a chi sceglie di muoversi in bici, anziché in automobile, inquinando di meno, occupando meno spazio, facendo meno rumore.

Se vogliamo una Varese più bella da vivere e da visitare dobbiamo necessariamente pensare a una città amica della bicicletta. Si potranno certamente discutere e sperimentare le soluzioni tecniche più adatte, ma l’obiettivo deve essere esplicito e perseguito concretamente con una pluralità di provvedimenti e di iniziative concrete e coerenti.

Leonardo Savelli

Presidente di Fiab – Ciclocittà