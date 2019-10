Mantova Ciclabile, il maxiprogetto per la mobilità dolce in città

Mantova Ciclabile vede il Parco del Mincio come ente capofila e stazione appaltante.

«La realizzazione di un’opera tanto complessa è frutto di strategia e di pianificazione – ha sottolineato in sede di presentazione, il presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer – è un momento storico per Mantova, che diventa così lo snodo di ‘autostrade’ ciclabili di valenza europea: un risultato raggiunto grazie a politiche di investimento e di valorizzazione del tema della sostenibilità».

Il ponte mobile, che sarà posizionato tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre, è un’opera essenziale per il completamento della ciclovia e per promuovere della mobilità sostenibile nei tragitti casa-lavoro e casa-scuola tra la città e una parte dell’hinterland. Ma il progetto è molto più ampio: è stata prevista infatti la creazione di un articolato sistema di percorsi ciclo-pedonali (la realizzazione della ciclabile di collegamento dei quartieri di Valletta Valsecchi e di Fiera Catena al Centro di Mantova, il collegamento dei quartieri Lunetta-Frassino con il Centro Città, il collegamento del quartiere di Lunetta con il Comune di San Giorgio Bigarello). Anche questi ultimi interventi (lotto A del progetto) sono in dirittura di arrivo.