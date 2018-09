Il circo fa festa, tra laboratori e spettacoli

Si chiama “A tutto circo” il laboratorio per bambini e ragazzi con cui sabato 15 settembre si inaugura la nuova stagione di Kabum, la prima scuola di circo di Varese che per il terzo anno consecutivo propone alle famiglie della città un ventaglio di corsi con l’obiettivo di “avvicinare grandi e piccini all’arte circense, intesa come percorso di formazione, di educazione, di sviluppo integrale della persona e di ricerca di un benessere psicofisico”, si legge nella presentazione del gruppo.

Che si voglia imparare a volteggiare sospesi, o a creare stupore maneggiando piccoli e grandi oggetti coloratissimi o ancora cimentarsi in molteplici acrobazie roteando tra i materassi in molteplici acrobazie, la scuola di circo insegna tutto questo puntando sul divertimento, creando il clima giusto per socializzare e accrescere competenze motorie, relazionali e affettive in un clima collaborativo e non competitivo nel quale sperimentare e riconoscere le proprie risorse e i propri limiti attraverso il contatto con gli altri

Il programma della festa inaugurale di Kabum, sabato 15 settembre negli spazi di via Guicciardini 114 prevede :

-ore 16:30 “A Tutto Circo”, un laboratorio aperto a tutti, dalle materne alle superiori, per provare e conoscere le diverse discipline.

-ore 18:30 aperitivo in musica

-ore 21:00 “Kabum Show”, un susseguirsi di numeri di circo a cura degli insegnanti e artisti amici di Spazio Kabum.

-ore 22.00 Fire jam

Ingresso libero e gratuito.