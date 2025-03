Grande partecipazione alla conferenza con Mauro della Porta Raffo su Donald Trump all’Università dell’Insubria

Si è tenuta martedì 4 marzo 2025 presso il padiglione di Monte Generoso nel Campus di Bizzozzero dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese un’ interessante conferenza dal titolo “Donald Trump alla Casa Bianca”.

L’incontro, che si è svolto all’interno delle lezioni di Linguaggi Politici con gli studenti del corso di Laurea in Scienze della Comunicazione del primo anno, ha visto la partecipazione di 200 tra studenti e pubblico di esterni.

Relatore dell’incontro Mauro della Porta Raffo, presidente onorario della Fondazione Italia – USA e uno dei massimi esperti di sistema elettorale e politica degli Stati Uniti.

Moderatore dell’Incontro Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane.

Dopo i saluti e l’introduzione di Paolo Bellini, professore ordinario di Filosofia Politica e titolare del corso, Mauro della Porta Raffo (che è laureato in Giurisprudenza) ha tenuto un brillante intervento che ha catalizzato l’attenzione di tutti i presenti, parlando di storia del sistema elettorale americano, fino ad arrivare alla presidenza Trump.

Della Porta Raffo, col suo stile da grande comunicatore, (Giuliano Ferrara lo ebbe a definire “il Gran Pignolo”) è stato bravissimo nel far capire agli intervenuti non solo la complessità della politica USA, ma di tutta la realtà in generale.

Numerose sono state le domande degli studenti, che si sono sentiti parte attiva dell’incontro.

Il dottor Raffo è stato più volte ospite in diverse trasmissioni televisive, ed è da molti anni ospite fisso a “Porta a Porta” la notte delle elezioni statunitensi.

Ha scritto migliaia di articoli, collabora col quotidiano “Politika” di Belgrado, ed è stato nominato dall’ex sindaco di Luino onorevole Andrea Pellicini “Ambasciatore di Luino nel mondo” nel 2020.

È originario di Roma, ma da sempre vive con grande soddisfazione a Varese.

Ha tenuto per molti anni, presso il caffè Zamberletti, degli interessantissimi salotti culturali con grandi ospiti.