Coop rinnova il suo impegno per il mondo della scuola

Apre l’anno scolastico e torna Coop per la Scuola.

Anche quest’anno, la Coop assicura il proprio impegno a favore di bambini, insegnanti e famiglie fornendo gratuitamente materiali didattici ed informatici di alta qualità, laboratori, visite guidate ed escursioni con l’obiettivo di contribuire alla crescita degli alunni nel loro percorso di apprendimento e arricchire l’ambiente scolastico di prodotti innovativi.

Dal 3 settembre al 25 novembre 2018, ogni 15 euro di spesa, i clienti riceveranno un buono Coop per la Scuola e un bollino utile per collezionare i peluche Gli AcquAmici.

Il progetto è aperto a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie.

Tra le tante novità di quest’anno emerge la pratica App Coop per la Scuola, scaricabile da Google Play o Apple Store, che permetterà di caricare facilmente i buoni raccolti. Come? Basterà scansionare il codice a barre stampato sul retro di ciascun buono. Il “conto” della scuola aumenterà di un punto per ogni buono caricato.

Ogni scuola, grazie ai buoni ricevuti, potrà richiedere gratuitamente i premi che preferisce selezionandoli dal Catalogo dedicato Coop per la Scuola entro il 15 gennaio 2019.

Quest’anno l’iniziativa Coop per la Scuola si arricchisce di un percorso educativo, realizzato da Librì Progetti Educativi e Giunti in collaborazione con Legambiente, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni al tema dell’acqua come elemento fondamentale della vita sulla Terra.

Nell’Area Scuole gli insegnanti delle scuole iscritte al progetto potranno trovare 3 guide da scaricare, differenziate per fasce di età e pensate per realizzare interessanti lezioni e laboratori per la classe.

Le classi delle scuole iscritte potranno inoltre partecipare a un divertente concorso che permetterà agli studenti di riflettere sulle tematiche affrontate durante il percorso educativo.

http://www.coopperlascuola.it