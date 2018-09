Doppia assemblea per Ubi

Venerdì 19 ottobre alle ore 9 e 30, presso la nuova fiera di Bergamo, si terrà l’assemblea straordinaria e ordinaria di Ubi Banca in unica convocazione. L’ordine del giorno della parte straordinaria prevede l’approvazione di un nuovo statuto sociale in relazione all’adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, cioè quando l’organo di controllo non è separato da quello di amministrazione. Nella parte ordinaria è prevista la proposta di modifica del regolamento assembleare.