Due morti sulle montagne ticinesi

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 15 in territorio di Bedretto presso la ferrata Herbstwind vi è stato un grave infortunio.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, due uomini che stavano affrontando l’ascesa in cordata sono rimasti vittime di una caduta di circa 200 metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega che non hanno potuto far altro che constatarne la morte e recuperare le due salme, poi trasportate ad Airolo.

Sono in corso accertamenti per stabilire l’identità delle due vittime. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.