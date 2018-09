Tra esposizione, corsi e fotografia, torna “Varese Orchidea”

Da molto tempo ormai settembre è per Varese il mese delle orchidee e anche quest’anno torna in Agricola la rassegna più importante per tutti gli appassionati del settore: l’appuntamento è per venerdì 28 con una nuova edizione di Varese Orchidea, la Mostra Internazionale di Orchidologia.

Da oltre 10 anni, la manifestazione patrocinata da ALAO (Associazione Lombarda Amatori Orchidee) e in collaborazione con Associazione Florovivaisti Varesini, vi aspetta per un weekend imperdibile interamente dedicato al fiore simbolo di bellezza, eleganza e ricercatezza: sua maestà l’orchidea!

Anche quest’anno l’appuntamento è in Via Pisna 1, sul lungolago della Schiranna e per l’occasione il nostro Garden Center resterà aperto con ORARIO CONTINUATO da venerdì 28 a domenica 30. Varese Orchidea attira migliaia tra appassionati e curiosi del genere: un’occasione per confrontarsi e contemplare esemplari meravigliosi provenienti da tutto il mondo.

Ecco alcune delle aziende che interverranno alla manifestazione:

Orchideria di Morosolo, Casciago (VA)

Varesina Orchidee, Varese (VA)

Detlef Frenzel Orchideen, Stuttgart (Germania)

Asendorfer Orchideenzucht, Asendorf (Germania)

EvoPlant

SPORTELLO SOS

Se le vostre orchidee sono in difficoltà e non sapete come prendervene cura, in Agricola troverete un team di esperti che vi aiuterà e risponderà a dubbi, curiosità e vi supporterà con utili consigli. Lo sportello SOS Orchidea è attivo per tutta la durata della manifestazione.

I CORSI GRATUITI DI ALAO: da venerdì a domenica, alle 10:00, alle 14:00 e alle 16:00

Anche quest’anno un appuntamento immancabile con gli esperti di ALAO: momenti didattici e di confronto per apprendere tutti i segreti e le tecniche per far crescere sane e rigogliose le vostre orchidee e comprendere le esigenze particolari di ogni specie. Per iscriversi è sufficiente registrarsi al corso che si desidera frequentare attraverso questo link.

TRA ARTE E FOTOGRAFIA: UN’EDIZIONE RICCA DI NOVITÁ E LABORATORI

Stupire nel segno dell’arte e della creatività, ecco la missione di questa 11° edizione di Varese Orchidea. Tante le iniziative in programma presso Agricola per condividere e coltivare insieme le vostre passioni:

MONATE&MONET: ispirata dalle celebri tele di Monet, la pittrice Carmen Sara Francocci, racconta il “suo” lago attraverso poetici scorci di natura. La mostra sarà aperta per tutto il weekend.

LABORATORIO CREATIVO DI COMPOSIZIONE FLOREALE: dar forma alla vostra creatività realizzando una personale composizione di orchidee. I posti sono limitati: scopri il corso e iscriviti subito a questo link.

WORKSHOP GRATUITO DI FOTOGRAFIA BASE “Fotografare i fiori”: durante la lezione verranno condivise le nozioni base della tecnica fotografica, prima di passare alla pratica. I posti sono limitati, iscriviti a questo link.