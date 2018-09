Filippo corona il suo sogno ed entra nella famiglia dei Carabinieri

Filippo è un ragazzo “speciale”, con il sogno di far parte dell’Arma dei Carabinieri. Finalmente questo sogno è diventato realtà grazie alla grande sensibilità del comando stazione di Arcisate e di tutto il comando provinciale con il comandante provinciale Claudio Cappello coinvolto in prima persona.

Prima dell’estate Filipppo aveva fatto visita al Comando Stazione Carabinieri di Arcisate. Invitato dal Comandante di Stazione, Mar. Magg. Gaspare Amoroso, si era anche intrattenuto a pranzo in caserma con il Comandante ed i militari della Stazione, ha incontrato il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Varese, Ten. Col. Federico Ninni, al quale ha rivelato questo suo desiderio, pur ammettendo di essere cosciente di non riunire i requisiti necessari. Nella circostanza l’Ufficiale ha promesso al ragazzo che avrebbe trovato un modo per farlo entrare a far parte della prestigiosa famiglia alla quale ambiva.

Da ieri, martedì, può dire di farne parte. Con una cerimonia che si è svolta presso il Comando Provinciale Carabinieri di Varese, alla presenza del Comandante Provinciale Claudio Cappello e di una rappresentanza degli ufficiali della sede e della Stazione Carabinieri di Arcisate, il Presidente della Sezione dell’ANC di Varese, Ten. Roberto Leonardi, accompagnato dal segretario della Sezione del Capoluogo di Provincia, Brig. Gaetano Cometa, lo ha formalmente nominato “socio simpatizzante”, consegnando nelle sue mani copia del tesserino dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’entusiasmo coinvolgente ed il senso dello “Stato” con il quale Filippo, accompagnato da sua mamma, ha ringraziato il Col. Cappello ed il Ten. Leonardi per avergli voluto attribuire tale carica in seno all’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, è stata nuova linfa per i militari in servizio e per il personale dell’ANC, questi ultimi in particolare arricchiti dalla certezza di avere “arruolato” tra i propri ranghi un nuovo prezioso elemento “speciale”.