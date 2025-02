Incidente sul lavoro ad Arcisate, si alza in volo l’elisoccorso

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi in un impianto lavorativo situato in via Cantello ad Arcisate. Poco dopo le 16 i soccorsi sono stati allertati in codice giallo per un uomo di 33 anni è rimasto coinvolto nell’incidente, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza di Sos Malnate e il supporto dell’automedica. Data la gravità della situazione, è stato attivato anche l’elisoccorso da Milano, che è giunto sul luogo dell’incidente per garantire un trasporto rapido dell’infortunato verso una struttura ospedaliera adeguata.

Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri di Varese e gli ispettori di ATS Insubria, sono state allertate per avviare le indagini e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo e sulle cause dell’infortunio.

L’uomo, che avrebbe subito una importante ferita ad un arto, è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale San Gerardo di Monza.