Carnevale di Arcisate 2025: una giornata di festa e divertimento per tutta la famiglia

Una giornata indimenticabile l’8 marzo 2025. Una festa ricca di allegria, colori, sapori e divertimento per tutta la famiglia

Arcisate si prepara a vivere una giornata indimenticabile all’insegna della festa, dei colori e della tradizione! L’8 marzo 2025 torna il Carnevale di Arcisate, un evento imperdibile che animerà le strade del paese con sfilate, spettacoli e tanto divertimento per grandi e piccini.

Un programma ricco di sorprese

L’edizione 2025 del Carnevale di Arcisate promette di regalare emozioni uniche con un calendario ricco di eventi.

Ore 11 – Sfilata dei carri allegorici

La festa inizierà con la spettacolare sfilata dei carri allegorici, che partiranno da via Comolli di Brenno Useria. Il corteo attraverserà il centro di Arcisate, facendo tappa davanti al municipio per una speciale presentazione, prima di dirigersi verso la stazione FFS.

Ore 12:30 – Arrivo nell’area feste della Lagozza

Dopo la sfilata, i partecipanti potranno fermarsi nell’area feste della Lagozza, dove verrà servito un gustoso pranzo sotto la tensostruttura. Il menù prevede piatti tipici della tradizione locale, tra cui il celebre risotto con la luganega e il dolce simbolo del Carnevale arcisatese: il ciumm d’Arcisà!

Dalle ore 12:30 – Giochi e gonfiabili per bambini

Nel parco adiacente verrà allestita un’area dedicata al divertimento dei più piccoli, con giochi e gonfiabili disponibili per tutto il pomeriggio. I bambini potranno partecipare a diverse attività e, una volta superate le prove, ricevere un piccolo premio. Per partecipare, è necessaria l’iscrizione gratuita presso l’info point.

Ore 15 – Spettacolo di magia

Il pomeriggio si concluderà con un incredibile spettacolo di magia all’interno dell’area feste. Un momento perfetto per lasciarsi sorprendere e concludere la giornata con un tocco di meraviglia.

Un’occasione da non perdere

Il Carnevale di Arcisate è un evento che unisce tradizione e divertimento, rendendo omaggio alla cultura locale e offrendo un’opportunità unica per vivere una giornata speciale con amici e famiglia. Non perdere l’occasione di partecipare a questa festa straordinaria e immergerti nell’atmosfera magica che solo il Carnevale sa regalare.