Fine settimana di controlli, un arresto e cinque denunce

È di un arresto e cinque denunce il lungo fine settimana di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio nei territori di Castellanza e Olgiate Olona.

Nel corso del servizio, connotato da posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali, i carabinieri hanno eseguito l’arresto di un castellanzese pregiudicato, che nel corso di un posto di blocco è risultato colpito da ordine di esecuzione di una pena agli arresti domiciliari emesso dal tribunale di Busto Arsizio, dovendo espiare pena residua per i reati di minacce e lesioni personali, commessi proprio a Castellanza nel 2012. In quell’occasione l’uomo fu protagonista di una violenta lite all’interno di un bar della città.

Nel corso dello stesso servizio venivano denunciati a piede libero un 25enne di Magnago per guida in stato di ebbrezza alcolica; un 35enne di Oleggio, un 28enne di Magnago ed un 30enne di Besnate per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; per uso di patente (palesemente) falsificata e guida senza patente, un pakistano, 30enne, di Vanzaghello.

Corso servizio venivano complessivamente identificati 56 soggetti, di cui 16 stranieri, e controllate 38 autovetture.