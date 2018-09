Gita d’autunno per le “regine”, con tappa sul Ceresio

Sabato 15 settembre, intorno alle 10.30-10.45, gli appassionati di auto belle e d’epoca potranno lustrarsi gli occhi a Porto Ceresio.

Farà infatti tappa sulle rive del Ceresio un gruppo di soci che partecipano alla Gita d’autunno organizzata dall’Autoclub 4S Morgan Drivers, appassionati e collezionisti di queste splendide auto dello storico marchio britannico.

In collaborazione con il Comune, le vetture Morgan e i relativi equipaggi transiteranno sul lungolago per poi fermarsi in piazza Bossi dove sarà effettuata una sosta di ristoro presso il Caffè Zappa e il Caffè della Piazza per circa un’ora.

Il Club 4S Morgan Drivers è stato fondato a Santa Margherita Ligure (ge) nel 1990 e dal 1998 è il solo club di Morgan italiano riconosciuto ed accettato dall’Automotoclub storico italiano (Asi) come club federato e come unico registro italiano di marca.

Le vetture presenti alla gita d’autunno “Valli e laghi di Varese in Morgan” sono tutte Morgan originali con targa italiana o di paesi europei, le più datate come anno di fabbricazione possiedono la qualifica di auto d’epoca con iscrizione al registro Asi.