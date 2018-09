GiustoiNperfetto torna in piazza

Domenica 9 settembre tornano la Festa dei popoli e il “mercato del giusto in perfetto”, come sempre con molte iniziative per grandi e piccini.

Non mancheranno gli assaggi culinari provenienti da diverse parti del mondo.

Si inizia alle 10 col banchetto d’accoglienza di fronte alla chiesa di Sant’Appiano, segue la messa e un concerto di musiche dal mondo che accompagneranno all’apertura dello stand gastronomico.

Nel pomeriggio incontro tematico “Africa e democrazia”