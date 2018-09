La Varese del remo inizia bene i Mondiali

Avvio decisamente positivo per i colori varesotti ai Mondiali di canottaggio, evento clou della stagione remiera 2018. A Plovdiv, in Bulgaria, le batterie eliminatorie premiano cinque delle sei barche sulle quali gareggiano i nostri atleti con un repentino passaggio del turno.

L’unica costretta a passare dai ripescaggi è Chiara Ondoli con il quattro di coppia senior femminile, armo che ha concluso la prima prova al quarto posto e che domani – martedì 11 – sarà di nuovo in acqua per cercare l’accesso alle semifinali. Il via alle 10,37 ora italiana.

Due invece i canottieri che, con i propri compagni di imbarcazione, hanno già un posto garantito nella finale per le medaglie. Si tratta di Andrea Micheletti e Giulia Mignemi, entrambi pesi leggeri impegnati in specialità non olimpiche. Il quadruplo maschile di Micheletti ha vinto la batteria con il miglior tempo e ha così guadagnato il passaggio in finale. Sorte simile per il quadruplo rosa di Mignemi che ha colto l’unico posto in grado di garantire direttamente la qualificazione.

Tra le barche olimpiche, è di oggi il risultato colto dal quattro senza senior femminile con le gaviratesi Veronica Calabrese e Ilaria Broggini. Le azzurre hanno chiuso la batteria al terzo posto dietro a Danimarca e Russia al termine di una gara intelligente. L’Italia è andata in testa in avvio e poi, superata dalle rivali, ha controllato la posizione.

Domenica invece era toccato a Sara Bertolasi e Federica Cesarini avanzare nel tabellone dei Mondiali. La bustocca della Canottieri Milano ha chiuso al terzo posto la batteria del due senza (con Alessandra Patelli), controllando con attenzione ed esperienza alle spalle di Gran Bretagna e Cina. Cesarini, in coppia con Valentina Rodini sulla barca leggera, ha terminato invece la sua prima regata al secondo posto alle spalle del Sudafrica con una prova molto gagliarda.