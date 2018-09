Mondiali, Bertolasi raggiunge la finale

(Foto Mimmo Perna – canottaggio.org)

Ancora due barche devono sostenere l’ultima fase di qualificazione ai Mondiali Assoluti di Plovdiv (semifinale del singolo PR1 maschile e recupero del singolo PR1 femminile pararowing), ma l’Italia può già contare per la tre giorni di finali, iniziando da domani, su 11 barche: 5 olimpiche (quattro senza, quattro di coppia, otto senior maschile, due senza senior femminile, doppio pesi leggeri maschile), 5 non olimpiche (due senza, quattro di coppia pesi leggeri maschile, due senza, quattro di coppia, singolo pesi leggeri femminile) e 1 pararowing (singolo PR2 maschile).

Domani, quindi, nella prima giornata di finali – in diretta Raisport HD+ dalle ore ore 10 italiane (le 11 a Plovdiv) – le prime 6 barche azzurre in corsa per una medaglia sono il singolo PR2 maschile, il singolo, il due senza e il quattro di coppia pesi leggeri femminile, il due senza e il quattro di coppia pesi leggeri maschile.

Tra queste ci sarà Sara Bertolasi, che con Alessandra Patelli ha centrato il secondo posto in semifinale e punta forte alla medaglia. Le azzurre sono state autrici di una gara perfetta condotta con determinazione alle spalle dell’Irlanda e davanti alla Spagna.

Non ce la fanno a superare l’ostacolo semifinale con il 4 senza femminile Valentina Calabrese e Ilaria Broggini, che dopo il terzo posto in batteria, arrivano quarte in semifinale non riuscendo ad accedere alla finale.

Niente da fare per Federica Cesarini, quinta con il sue due di coppia pesi leggeri; Anche Chiara Ondoli si ferma al penultimo step, chiudendo al quinto posto la semifinale.

Nelle specialità non olimpiche, si erano già qualificate per le finali, con il primo posto in batteria, Andrea Micheletti con il 4 di coppia pesi leggeri, e la varesotta di adozione Giulia Mignemi con la stessa barca femminile.

IL PUNTO SUI VARESINI

Bertolasi (2-SF): 3a in batteria –> 2a in semifinale –> finale

Calabrese / Broggini (4-SF): 3a in batteria –> 4a in semifinale –> X

Ondoli (4xSF): 4a in batteria –> 3a nei recuperi –> 5a in semifinale –> X

Cesarini (2xPLF): 2a in batteria –> 5a in semifinale –> X

Micheletti (4xPLM): 1° in batteria –> finale

Mignemi (4xPLF): 1a in batteria –> finale