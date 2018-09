Completato l’en plein: anche Ondoli in semifinale

Tutti i sette atleti varesotti impegnati ai Mondiali di canottaggio gareggeranno almeno in semifinale. Dopo le batterie disputate tra domenica e lunedì, il bilancio del remo nostrano era già ampiamente positivo come raccontato nell’articolo sottostante.

Oggi – martedì 11 – però, l’en plein è stato completato da Chiara Ondoli e dal suo quattro di coppia senior femminile (con Stefania Gobbi, Carmela Pappalardo e Ludovica Serafini). L’angerese e le sue compagne hanno disputato i recuperi della propria specialità (barca olimpica, tra l’altro) conquistando un terzo posto che spedisce l’Italia in semifinale.

Le azzurre sono partite in sordina, ma con il passare del tempo hanno aumentato la propria velocità e superato alcune rivali fino a insediarsi in terza posizione. A quel punto Ondoli e socie hanno controllato i possibili ritorni di Francia e Repubblica Ceca, difendendo la terza piazza alle spalle di Romania e Russia e guadagnando così l’accesso tra le migliori 12. Niente male per un equipaggio giovanissimo che il dt Cattaneo ha portato in Bulgaria per fare esperienza, in una disciplina in cui la concorrenza internazionale è tanta.

IL PUNTO SUI VARESINI

Bertolasi (2-SF): 3a in batteria –> semifinale

Calabrese / Broggini (4-SF): 3a in batteria –> semifinale

Ondoli (4xSF): 4a in batteria –> 3a nei recuperi –> semifinale

Cesarini (2xPLF): 2a in batteria –> semifinale

Micheletti (4xPLM): 1° in batteria –> finale

Mignemi (4xPLF): 1a in batteria –> finale