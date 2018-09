Lancio del tocco, i laureandi sfilano in centro

Notte dei Ricercatori e Ventennale dell’Università degli Studi dell’Insubria, un binomio perfetto per festeggiare scienza e formazione al motto di “esplorare nuovi orizzonti”.

La Notte dei Ricercatori è una iniziativa che coinvolge oltre 300 città europee con l’obiettivo di far conoscere la ricerca e i ricercatori al grande pubblico in maniera divertente e coinvolgente. A Varese la manifestazione è iniziata ieri e continua anche oggi, sabato 29 settembre 2018, in concomitanza alla ricorrenza delle celebrazioni per il ventesimo anniversario dalla fondazione dell’Ateneo.

Il programma di iniziative è quindi ancor più ricco ed entusiasmante per tutta la cittadinanza che potrà stringersi alla comunità accademica e ai laureati dell’Ateneo: infatti l’atmosfera gioiosa della Notte dei Ricercatori sarà la cornice per la prima sfilata del corteo dei laureati Insubria che partendo da Via Ravasi attraverseranno il centro e arriveranno in piazza dove procederanno con il lancio del tocco.

La “Notte dei Ricercatori” nella giornata di ieri ha visto il coinvolgimento di novecento tra bambini e ragazzi delle scuole di Varese e provincia. Nel Campus dell’Università degli Studi dell’Insubria si sono cimentati nell’estrazione del DNA della frutta, hanno scoperto le cellule con il microscopio confocale, hanno costruito un polmone con palloncini e cannucce, si sono cimentati in attività da veri scienziati, hanno assistito a proiezioni video su argomenti di genetica e biodiversità, hanno seguito mini lezioni come piccoli studenti universitari; un gruppo di loro, i piccoli delle classi terza quarta e quinta della Primaria “Baracca” di Capolago, accompagnato dall’assessore Rossella di Maggio, maestra dell’istituto, hanno vestito i panni dei giornalisti, intervistando il magnifico, anzi “fantastico” (lo hanno chiamato così) rettore, Alberto Coen Porisini: che cosa fa un rettore? Che ricerche fai? Che cosa mangi a colazione? Che lavoro avresti voluto fare se non avessi fatto il professore?

IL PROGRAMMA DI OGGI

La “Notte dei Ricercatori” continua anche oggi. In Piazza Monte Grappa si potranno trovare i ricercatori che daranno a tutti gli interessati la possibilità di di effettuare in prima persona esperimenti di laboratorio; sarà possibile inoltre scoprire le proposte sportive per la cittadinanza del CUS Insubria al Palazzetto universitario, nonché conoscere le attività del Centro Geofisico Prealpino.

La vera novità è alle ore 17,00 il primo Corteo dei Laureati dal Rettorato a Piazza Monte Grappa, dove alle 17.30 avverrà la premiazione delle scuole vincitrici dei

concorsi indetti per il ventennale dell’Università dell’Insubria “Parole e Immagini dal Futuro” e “University Education for All” e alle 18.00 si svolgerà la Cerimonia di premiazione dei Laureati UnInsubria con il Lancio del Tocco.

Per il Gran Finale, alle 20.30, l’Università invita tutta la città allo spettacolo del

comico Paolo Labati, direttamente da Caterpillar-Radio2, “LABATITUTTOATTACCATO”. Ingresso libero e gratuito. Per ogni dettaglio sul programma della manifestazione: www.uninsubria.it