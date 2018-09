Bambini protagonisti in Università con la Notte dei ricercatori

Novecento tra bambini e ragazzi delle scuole di Varese e provincia hanno invaso questa mattina (venerdì 28 settembre) il Campus dell’Università degli Studi dell’Insubria, a Varese, per la prima giornata della Notte dei ricercatori.

Si sono cimentati nell’estrazione del DNA della frutta, hanno scoperto le cellule con il microscopio confocale, hanno costruito un polmone con palloncini e cannucce, si sono cimentati in attività da veri scienziati, hanno assistito a proiezioni video su argomenti di genetica e biodiversità, hanno seguito mini lezioni come piccoli studenti universitari; un gruppo di loro, i piccoli delle classi terza quarta e quinta della Primaria “Baracca” di Capolago, accompagnato dall’assessore Rossella di Maggio, maestra dell’istituto, hanno vestito i panni dei giornalisti, intervistando il magnifico, anzi “fantastico” (lo hanno chiamato così) rettore, Alberto Coen Porisini: che cosa fa un rettore? Che ricerche fai? Che cosa mangi a colazione? Che lavoro avresti voluto fare se non avessi fatto il professore?

La magia della Notte dei ricercatori replica domani, 29 settembre, per tutta la cittadinanza: i ricercatori dell’Università degli Studi dell’Insubria, infatti, saranno in Piazza Monte Grappa a partire dalle ore 14, per dare la possibilità a tutti gli interessati di effettuare in prima persona esperimenti di laboratorio.

Un appuntamento imperdibile, nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Ateneo, è per sabato pomeriggio a Varese: il primo “Graduation day” dell’Università degli Studi dell’Insubria. Alle 17 un centinaio di laureati sfilerà da via Ravasi in piazza Monte Grappa dove saranno premiate le tre scuole (primaria, secondaria di I e di II grado) vincitrici dei concorsi “Parole e Immagini dal Futuro” e “University Education for All” indetti per il ventennale della nostra Università. Al termine della premiazione ci sarà una breve cerimonia e infine il lancio del tocco dei laureati.

Sabato sera, sempre a Varese in piazza Monte Grappa, alle 20.30 Paolo Labati direttamente da Caterpillar-Radio2 si esibirà in uno spettacolo costruito apposta per la Città di Varese. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.

Per ogni dettaglio sul programma della manifestazione: www.uninsubria.it